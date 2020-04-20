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Непогода обрушилась на Техас и Австралию
В американском штате Техас разбушевалась непогода. Метеорологи объявили угрозу торнадо. По их прогнозам, стихия может накрыть штат в среду. А пока в регионе продолжаются ливни. Выпал сильный град. Ущерб нанесен автомобилям и некоторым зданиям.
Крупный град обрушился и на Австралию. Осадки достигали размеров куриного яйца.
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