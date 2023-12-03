Непогода окутала Европу

Снежный циклон охватил огромную территорию в Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии. В Мюнхене ситуация самая сложная. Какое-то время в городе не работал железнодорожный вокзал и аэропорт. На футбольном стадионе отменили матч с участием местной команды "Бавария".



В Швейцарии и Австрии - угроза схода лавин. В Чехии встала основная автомагистраль. Все вылеты отменил аэропорт Глазгов Шотландии. А вот во Франции после самой теплой осени за всю историю наблюдений началась сначала снежная буря, а потом пошел ливень. В горах на юго-востоке страны выпала двухмесячная норма осадков всего за два дня.