Непогода в Черногории и Канаде

Непогода пришла в разные уголки мира. В Черногории вторые сутки не прекращаются дожди. Вышедшие из берегов реки топят целые деревни. В некоторых частях страны из-за воды приостановлено железнодорожное сообщение. А в Канаде мощный шторм вырвал старинный корабль из объятий скалы. Шквалистый ветер сдвинул с места судно, которое застряло в утесе на реке Ниагаре более 100 лет назад! В последнее время старинный корабль пользовался большой популярностью у туристов. Теперь же он отправился в неуправляемое плаванье. Специалисты говорят, что вскоре судно может доплыть до самого Ниагарского водопада.



