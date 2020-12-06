Непогода в Италии

Сразу две погодные стихии захлестнули Италию. На юге и в центральной части страны проливные дожди вызвали наводнения. Из берегов вышла река Панаро, которая затопила сельскую местность. Эвакуировать пришлось около 60 семей.

На севере Италии сильные снегопады. Нарушено железнодорожное сообщение. Уже сутки заблокирована одна из магистралей в направлении Австрии. Также закрыто движение на полусотне дорог. Снегом завалило грузовики. Несколько населенных пунктов остались без электричества.