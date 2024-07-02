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Непогода проверяет мир на прочность: торнадо пронесся в США, песчаная буря накрыла Санкт-Петербург
Непогода в мире. Торнадо пронесся по американскому штату Флорида. На видео попал кадр, на котором ветер переворачивает и сносит автомобиль. Только чудом не пострадали оказавшиеся рядом машины.
Острова Карибского бассейна меж тем встречают приход урагана. 25 муниципалитетов пострадали от ливней в мексиканском штате Веракруз.
Продолжаются проливные дожди в Индии. В эпицентре штормов и наводнений находится регион Уттаракханд.
Последствия непогоды в Санкт-Петербурге
После 30-градусной жары сильная гроза с песчаной бурей накрыла Санкт-Петербург. Шквалистый ветер сносил торговые палатки и повалил строительный кран. Упавшее дерево стало причиной гибели женщины. В результате непогоды два человека пострадали, в том числе ребенок. Повреждены 10 автомобилей, движение по трассам частично перекрыто. Остановились пригородные электрички на одном из направлений - пассажирам пришлось пешком идти по рельсам. Аэропорт Пулково временно перестал принимать рейсы.
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