Непогода проверяет мир на прочность: торнадо пронесся в США, песчаная буря накрыла Санкт-Петербург

Непогода в мире. Торнадо пронесся по американскому штату Флорида. На видео попал кадр, на котором ветер переворачивает и сносит автомобиль. Только чудом не пострадали оказавшиеся рядом машины.

Острова Карибского бассейна меж тем встречают приход урагана. 25 муниципалитетов пострадали от ливней в мексиканском штате Веракруз.

Продолжаются проливные дожди в Индии. В эпицентре штормов и наводнений находится регион Уттаракханд.

Последствия непогоды в Санкт-Петербурге