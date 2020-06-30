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Непогода в Нью-Йорке: затоплено городское метро

Сильный шторм с ливнями и градом обрушился на Нью-Йорк. Улицы города превратились в бушующие реки. Дождевые коллекторы не справлялись с отводом воды, и ряд станций нью-йоркского метро затопило. Град размером с перепелиное яйцо повредил множество окон и крыш.

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