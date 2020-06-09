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Непогода в Японии. Влажный атмосферный фронт принес на острова сезонные ливни

Больше всего пострадала префектура Окинава. Мощные дожди затопили улицы, повреждены дома и инфраструктура. Такая погода сохранится еще несколько дней, говорят синоптики.

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