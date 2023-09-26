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Непогода в ЮАР - сильные ливни стали причиной потопа в Кейптауне

В Кейптауне и на всем юго-западе страны сильнейшие штормовые ливни привели к потопу, который в местной прессе уже называют "библейским". Вырванные с корнем деревья, ушедшие под воду поселения и дороги, отключения электроэнергии в Западно-Капской провинции. А прогнозы синоптиков неутешительны. Они обещают дальнейшее усиление проливных дождей и ветра.

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