Непогода в ЮАР - сильные ливни стали причиной потопа в Кейптауне

В Кейптауне и на всем юго-западе страны сильнейшие штормовые ливни привели к потопу, который в местной прессе уже называют "библейским". Вырванные с корнем деревья, ушедшие под воду поселения и дороги, отключения электроэнергии в Западно-Капской провинции. А прогнозы синоптиков неутешительны. Они обещают дальнейшее усиление проливных дождей и ветра.