Непопулярные действия украинских властей

Ситуация в стране со здравоохранением или протесты бизнесменов - все это результат непопулярных действийукраинских властей, за руку которых уверенно ведет Запад. Хозяева скажут, и депутаты проголосуют "какзайчики". О том, что бюджет-2021 коррумпированный и как Зеленский относится к народу, поделился украинский доктор юридическихнаук Виталий Журавский (видео).