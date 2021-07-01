Непраздничный салют в США: пострадали 16 человек

Совсем не праздничный салют в США. В Лос-Анджелесе при взрыве пиротехнических изделий пострадали 16 человек. Инцидент произошел во время полицейского обыска. Правоохранители обнаружили и изъяли более 2 тонн нелегальных фейерверков. Во время рейда случился взрыв. 6 местных жителей госпитализированы, 3 из них в тяжелом состоянии. Ранения получили и 9 полицейских. Офицеры отделались легкими травмами.