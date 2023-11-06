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Непрекращающееся кровопролитие на Ближнем Востоке вынуждает людей по всему миру выходить на улицы
Непрекращающееся кровопролитие на Ближнем Востоке вынуждает людей по всему миру выходить на улицы с одной целью - призвать к немедленной остановке боевых действий. Массовая демонстрация прошла в Джакарте - вышли сотни тысяч человек. Ноябрь активисты объявили месяцем солидарности с Палестиной. Многолюдно и на улицах Афин - тысячи человек призывают греческое правительство прекратить сотрудничать с Израилем и признать палестинское государство. В Вашингтоне, у Белого дома, протестующие развернули огромный список с именами погибших в секторе Газа. А в Турции демонстранты попытались прорваться на авиабазу, которую используют ВВС США. В ответ полиции пришлось применять слезоточивый газ и водометы.
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