Ближневосточный конфликт с каждым днем становится все острее. Тысячи погибших и раненых с обеих сторон не охлаждают враждующий пыл. Масла в огонь подливают и западные лидеры, которые явно не заинтересованы в прекращении огня. Для них, как и для ручных СМИ, кровь и бомбежки лишь средство для достижения собственной выгоды. Любые мирные инициативы тут же блокируются, несмотря на возмущение большей части мирового сообщества. Миллионы жителей сектора Газы сейчас на грани гуманитарной катастрофы, единственная надежда - гуманитарный коридор со стороны Египта, который в любую минуту может быть закрыт. О ситуации на Ближнем Востоке и действиях мирового сообщества - Евгений Белоусов.

Несмотря на то что внимание всего мира приковано к ближневосточному конфликту, стороны противоборства явно не намерены отступать даже под международным давлением.



К сожалению, в этой войне в первую очередь страдают мирные граждане.



Непрекращающиеся обстрелы сектора Газа уже привели к гибели более 5 тысяч человек, а минувшая ночь отмечена самыми массированными обстрелами за все время конфликта, в том числе больниц. Под удар попал также лагерь беженцев Джабалия, погибли 30 человек. При этом из-за обстрелов и нехватки топлива почти все медучреждения в анклаве остановили работу.



На юге Израиля перекрыты трассы, создаются плацдармы для введения наземных войск. Операция, по сообщениям военных, может занять до 3 месяцев. Пока же она отложена по просьбе Вашингтона, который намерен подготовиться к возможной атаке на американские силы в регионе.



Во-первых, всем нужно знать, и я думаю, что все знают: городские бои чрезвычайно сложны, они идут в медленном темпе. Такой бой может быть сложнее из-за подземных тоннелей, которые ХАМАС построил. У них было много времени, чтобы подготовиться. Вы увидите бой, характеризующийся большим количеством систем обнаружения вторжения, ловушек. Предстоят действительно тяжелые боевые действия. Ллойд Остин, министр обороны США



Помимо обстрелов сектора, достается территории Ливана, под шальными снарядами оказалась и граница с Египтом. Также ВВС Израиля нанесли удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо в Сирии.



К сожалению, мирные инициативы пока не приносят плодов. Саммит в Каире по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке закончился безрезультатно. Итоговое заявление так и не было принято из-за разногласий между его участниками: публикацию заблокировали представители Запада, которые не согласны с позицией арабской группы. Они хотели, чтобы заявление включало только осуждение ХАМАС, и отказались осуждать Израиль за убийство мирных жителей в Газе или требовать срочного прекращения огня и доставки гуманитарной помощи в осажденный регион. Схожая ситуация и с решениями в ООН - заседания Совбеза предсказуемо заканчиваются ничем.



Наша внешняя политика - это катастрофа. Президент Байден сказал, что мы - маяк для всего мира. Мир абсолютно против того, за что сейчас выступают США. И если вам нужны доказательства, то в последний раз в Совбезе ООН было 14 голосов против 1, когда другие 14 членов Совбеза ООН сказали, что нам нужно прекращение огня и гуманитарная помощь. А США наложили на это вето. Джеффри Сакс, американский экономист



Западный мир, кажется, просто не замечает реальности всего происходящего. Чиновники один за другим приезжают в Израиль с одной целью - заработать политические очки. После своего визита в Иерусалим немецкому канцлеру Шольцу явно понравилось выступать в разных образах. Он решил сменить пиратскую повязку на глазу на кипу. А в спиче, ожидаемо, ни слова о Палестине.



Я глубоко возмущен тем, как сильно антисемитская ненависть распространилась с рокового 7 октября в интернете, в социальных сетях, по всему миру и, к нашему стыду, в Германии. Немцы совершили преступление против человечности во время холокоста. Поэтому наше "больше никогда" должно быть неразрушимо. Олаф Шольц, канцлер Германии



Правда, не всем поездки на святую землю гарантируют политические дивиденды. Аналогичное турне главы Еврокомиссии вылилось для нее скандалом. Фон дер Ляйен буквально привела в ярость команду внешней политики ЕС, забыв упомянуть о поддержке блоком палестинской государственности в своих публичных выступлениях. Около 800 сотрудников ЕК написали письмо-протест, обвинив незадачливого чиновника в предвзятом отношении к Израилю в конфликте с сектором Газа.



Свою позицию явно очертили и западные СМИ. Они всеми силами поднимают свои рейтинги, рассказывая о бесчеловечных атаках ХАМАС на территорию Израиля. Правда, если такого не происходит, демонстрируют чудеса смекалки. Румынскую журналистку Кристину Чиляку уже окрестили королевой драмы и актрисой без Оскара. Во время репортажа та, припав к земле, сделала вид, что находится под обстрелом. При этом на заднем фоне люди спокойно катались на велосипедах и прогуливались по улице.



В отличие от циничного Запада, наша страна продолжает реальную активную работу по оказанию помощи своим гражданам как на территории Израиля, так и в секторе Газа. Сейчас известно о трех погибших гражданах Беларуси, однако дипмиссия прилагает все усилия, чтобы наши люди вернулись домой живыми.



Многие наши граждане в Израиле обращались и продолжают обращаться к нам за различной помощью. Многие нуждаются просто в том, чтобы поговорить с посольством нашей страны. Мы делаем все, что в наших силах. Большинство спрашивает, как им незамедлительно покинуть Израиль и вернуться в Беларусь. Это стало особенно актуально в связи с отменой многими авиакомпаниями своих рейсов в Израиль. Мы даем практические советы, разместили на нашем сайте и в соцсетях полезную информацию о продолжающих летать авиарейсах. Мы также ведем учет наших граждан, которые к нам обращались, для появления более удобного и быстрого варианта вернуться в Беларусь. В этом контексте большую проблему продолжают создавать западные санкции, которые были наложены на Белавиа. Несмотря на то что нам удалось получить разрешение израильской стороны, сегодня по-прежнему существуют препятствия - санкции США, по которым организовать прямой рейс не представляется возможным. Делаем все, чтобы решить эти проблемы. Евгений Воробьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле



Не удалось задурманить разум и сотен тысяч людей по всему миру. Пропалестинские митинги проходят во многих городах в Европе, на Ближнем Востоке и даже по ту сторону океана. Участники едины в требовании немедленно прекратить военные действия и защитить мирных граждан. В Нью-Йорке в ходе протестов арестовано минимум 150 человек. В Берлине митинг закончился массовыми беспорядками и жесткими стычками с полицией.



Дошли протесты даже до Польши. Демонстранты в Варшаве скандировали лозунги: "Остановите геноцид детей!" и "Долой оккупацию!" В Лондоне шествие собрало около сотни тысяч человек и растянулось на несколько кварталов. Со стороны полицейских в ход шли дубинки.

