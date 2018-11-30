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Непроглядный смог окутал восток Китая

В некоторых регионах видимость падает до 10 метров. Это значительно увеличило количество ДТП. Заводам и комбинатам предписано снизить уровень загрузки мощностей. Людям без надобности не покидать дома.

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