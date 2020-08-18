Нерасторопность американской почты может повлиять на результаты президентских выборов

Активизировалась предвыборная кампания в США. Руководство Демократической партии уже обвинили главу почтового ведомства страны в том, что по его вине может быть сорвано дистанционное голосование. Согласно закону, избирательный бюллетень можно отправить письмом. Однако почтовое ведомство отказалось от закупки машин, которые обеспечивают скоростную обработку корреспонденции. Также оно не будет оплачивать сверхурочные работы почтальонам. Все это способно помешать проголосовать сотням тысяч и даже миллионам американцев. Демократов данная проблема беспокоит, так как, согласно статистике, именно этой партии достаются в большинстве своем голоса тех, кто высылает бюллетени почтой.

