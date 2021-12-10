Неравнодушные европейцы против ужесточения миграционного законодательства ЕС

Неравнодушные граждане Европы не могут просто смотреть на произвол со стороны Польши, Литвы и Латвии. Активисты, помогающие беженцам, и жители пограничья написали письмо главе Еврокомиссии. Они заявляют, что новое законодательство о предоставлении убежища мигрантам лишь усугубит их бедственное положение. Ранее Еврокомиссия предложила продлить срок регистрации заявлений о предоставлении убежища и ускорить процедуры депортации мигрантов, въехавших в страны ЕСнелегально. Активисты пригласили высоких еврочиновников приехать на белорусско-польскую границуи реально оценить ситуацию.