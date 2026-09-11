Несколько человек погибли в результате крупного ДТП в Швейцарии

В швейцарских Альпах произошло крупное ДТП с участием туристического автобуса из Нидерландов. Сообщается о гибели нескольких человек и множестве пострадавших.

Трагедия случилась в восточной части Швейцарии. В автобусе находились 48 граждан Нидерландов. Группа прибыла в Швейцарию на однодневную экскурсию.

К спасательным работам привлечены многочисленные бригады скорой помощи, пожарные, а также 5 спасательных вертолетов.