Несколько человек погибли в результате крупного ДТП в Швейцарии
Автор:Редакция news.by
В швейцарских Альпах произошло крупное ДТП с участием туристического автобуса из Нидерландов. Сообщается о гибели нескольких человек и множестве пострадавших.
Трагедия случилась в восточной части Швейцарии. В автобусе находились 48 граждан Нидерландов. Группа прибыла в Швейцарию на однодневную экскурсию.
К спасательным работам привлечены многочисленные бригады скорой помощи, пожарные, а также 5 спасательных вертолетов.