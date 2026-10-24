Несколько парижских музеев закроют из-за угрозы беспорядков

Франция готовится к очередным акциям протеста. Министерство культуры Пятой республики объявило, что несколько культурных объектов столицы будут внепланово закрыты 24 октября. Речь идет о музеях Лувр, Орсе, Пабло Пикассо, а также выставочном комплексе Гран-Пале.

Объясняют это необходимостью обеспечить безопасность посетителей, защиту сотрудников и сохранность произведений искусства.

Собственные меры предпринимают владельцы магазинов и заведений в Париже, устанавливая баррикады перед своими витринами.

В ожидании новой вспышки народного гнева в стране объявлена полицейская мобилизация. На обеспечение порядка выйдут около 70 тыс. силовиков. Глава МВД страны Лоран Нуньес уже отдал распоряжение проявлять максимальную твердость и бескомпромиссность в отношении протестующих. Иными словами, снова дано "добро" на полицейское насилие.