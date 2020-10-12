Несколько часов назад в Нагорном Карабахе прозвучала сирена воздушной тревоги

В зоне действия радаров оказался разведывательный беспилотник. Также поступает информация, что возле Степанакерта прогремели взрывы. И это несмотря на то, что с субботы в регионе действует перемирие. В нарушении режима прекращения огня Баку и Ереван обвиняют друг друга. Час назад Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Агдамского района вооруженными силами Армении. Ереван в свою очередь рассказал об обстреле азербайджанскими военными юга Карабаха.