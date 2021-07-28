Несколько человек госпитализированы после жестких разгонов протеста в литовском Руднинкае

Несколько человек госпитализированы после вчерашних разгонов протеста в литовском Руднинкае. Среди пострадавших - журналистка литовского издания, которая работала на акции легально, имела удостоверение и бейдж СМИ. Напомним, на мирный протест вышли недовольные наплывом мигрантов жители приграничного поселка. Приехавший спецназ устроил бои с применением дубинок, газа и грубой силы.



Люди недовольны тем, что в их поселке, в котором проживает около 500 человек, хотят разместить втрое больше мигрантов. Для этого литовские власти возводят в Руднинкае миграционный лагерь.