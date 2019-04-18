Несколько дней остается до второго тура президентских выборов в Украине

Впрочем, страна с куда большим рвением обсуждает предстоящие дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский". Сейчас там специалисты двух команд настраивают оборудование и устанавливают сцены. До сих пор у кандидатов нет единого взгляда на то, по какой схеме пройдет диалог между политиками. За последние несколько дней время менялось неоднократно, но дебаты пройдут в семь часов вечера. Посмотреть на главное политическое шоу стадионного формата приезжают со всего мира.



Из Киева наш политический обозреватель Алексей Волков. Стадион как стадион. Но именно "Олимпийскому" суждено стать ареной для главной битвы года, которую украинцы ждут больше, чем финала "Игры престолов", - дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко. К слову, действующий гарант уже опробовал арену 14 апреля, когда пришел дебатировать… с заранее отказавшимся актером. Получилось любопытно и закончилось песней "Ты ж мене пидманула, на дэбаты не прыйшла".





Но, похоже, что 19 апреля все же состоится шоу не одного актера: стадион взят под усиленную охрану. На поле работают сразу две команды. Они возводят несколько сцен, ибо кандидаты не смогли договориться о том, как будет выглядеть площадка для дебатов. Поделят и трибуны: половина за Зе!, а вторая за По…рошенко. Последний, кстати, заявил, что после гладиаторской битвы на "Олимпийском" поедет на уже третьи для себя дебаты в телестудию… опять один. Отметим, что оба политика разговаривали друг с другом лишь однажды - 11 апреля, когда президент ворвался в прямой эфир ток-шоу канала "1+1" и потребовал позвонить актеру. Позвонили - и поругались. Зеленский бросил трубку, пообещав горячие дебаты Петру Алексеевичу. И за продолжением водевиля уже на стадионе будут наблюдать примерно двадцать тысяч зрителей и десять тысяч силовиков. Небывалые меры безопасности объясняют так: чтобы избежать провокаций и уж тем более драки между лагерями. Кстати, о конфликтах: Верховная рада Украины всерьез опасается, что, победив, Зеленский покажет на выход и досрочно распустит парламент, в который метит в случае проигрыша Порошенко.





