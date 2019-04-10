Несколько миллионов евро украли с борта австрийского самолета

Дерзкое ограбление в столице Албании. Группа вооруженных грабителей в камуфляже и масках напала на лайнер компании "Австрийские авиалинии". Все произошло прямо в аэропорту. Из багажного отделения самолета вынесли несколько миллионов евро. По разным данным, от 2 до 10. Во время бегства преступники устроили перестрелку с местной полицией. Одного грабителя ликвидировали на месте. Как сообщается, ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.