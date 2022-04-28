Несколько польских населенных пунктов остались без газа

Газовый вопрос продолжает вставать рублем. Польша столкнулась с первыми последствиями вчерашнего прекращения поставок российских энергоносителей. Несколько населенных пунктов Великопольского и Мазовецкого воеводств остались сегодня без газа.

Немцы тем временем признали, что худой мир лучше доброй войны: германский холдинг "Юнипер" согласился переводить деньги за газ даже не в европейский банк, а прямиком в российский. Правда, попытались обойти систему и оплатить поставки рублями, но со счетов украденной у России "дочки" - GM&T .