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Несколько взрывов прогремело близ дипломатического квартала в Кабуле, есть раненые
Центр афганской столицы подвергся обстрелу. Несколько взрывов прогремело близ дипломатического квартала. Ранено по меньшей мере 10 человек. По информации МВД Афганистана, обстрел велся из двух минометов, установленных в кузове автомобиля. Тактика нападения указывает на действия боевиков террористических организаций "Талибан" и "Исламское государство". Однако ответственность за произошедший обстрел пока никто на себя не взял.
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