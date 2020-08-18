Несколько взрывов прогремело близ дипломатического квартала в Кабуле, есть раненые

Центр афганской столицы подвергся обстрелу. Несколько взрывов прогремело близ дипломатического квартала. Ранено по меньшей мере 10 человек. По информации МВД Афганистана, обстрел велся из двух минометов, установленных в кузове автомобиля. Тактика нападения указывает на действия боевиков террористических организаций "Талибан" и "Исламское государство". Однако ответственность за произошедший обстрел пока никто на себя не взял.