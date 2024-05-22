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Несколько жертв и более 2 тыс. пострадавших - на США обрушился торнадо

Мощный торнадо обрушился на город Гринфилд в американском штате Айова. Стихия унесла несколько жизней, еще более 2 тыс. человек пострадали.

Разрушительного напора не выдержали ветряные турбины, повреждена местная больница, уничтожены десятки домов. Без света остались 60 тыс. пользователей. Чтобы устранить последствия торнадо в Гринфилд направили специальные службы из соседних населенных пунктов. Продолжаются поисково-спасательные операции.

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