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Нескончаемые фейерверки: в Мичигане горит завод по производству пиротехники

В Мичигане горит один из крупнейших заводов по производству пиротехники. Люди наблюдают нескончаемые фейерверки и столб пламени почти до неба. Обломки при этом разлетаются в радиусе 2 км. Один за другим следуют взрывы.

С производственного корпуса огонь перекинулся на административные здания. Людей эвакуировали из домов, находящихся рядом с предприятием. Местные власти сообщают, что о причинах ЧП пока неизвестно. Информации о пострадавших нет.

Фото из открытых источников

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