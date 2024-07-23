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Несмотря на недовольство жителей, Литва активно строит полигоны

Литовские власти занялись активным строительством полигонов, ведь в стране не прекращаются военные учения, к тому же здесь готовятся принять 5-тысячную немецкую бригаду.

Огромное стрельбище с казармами и танковыми трассами создается у белорусской границы. Еще два полигона появятся у границы с Россией. Тут придется выселять местных крестьян, но за этим дело не станет, как заявил сегодня советник президента Науседы. По его словам, недовольство граждан можно не принимать в расчет, когда речь идет об интересах национальной безопасности. Власти Литвы не устают это доказывать - под полигон у белорусской границы они намерены использовать не только пахотные земли, но и кладбища сразу нескольких деревень.

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