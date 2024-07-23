Несмотря на недовольство жителей, Литва активно строит полигоны

Огромное стрельбище с казармами и танковыми трассами создается у белорусской границы. Еще два полигона появятся у границы с Россией. Тут придется выселять местных крестьян, но за этим дело не станет, как заявил сегодня советник президента Науседы. По его словам, недовольство граждан можно не принимать в расчет, когда речь идет об интересах национальной безопасности. Власти Литвы не устают это доказывать - под полигон у белорусской границы они намерены использовать не только пахотные земли, но и кладбища сразу нескольких деревень.

