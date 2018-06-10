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Несмотря на решение Трампа, Евросоюз намерен отстаивать итоговое заявление саммита G7

Однако после оглашения итогового коммюнике саммита G7 американский лидер заявил в своем микроблоге в Twitter, что дал

поручение представителям США не одобрять документ. Трампа обидели "ложные" высказывания канадского премьера Трюдо на итоговой пресс-конференции.

В разговоре с Трампом я подчеркнул, что американские тарифы угрожают навредить промышленности и рабочим по обе стороны границы. Я готов сотрудничать с президентом для того, чтобы быстро разрешить этот спор. Но, как я уже не раз говорил, я всегда буду защищать канадских работников и канадские интересы".

Несмотря на решение Трампа отозвать свою подпись, Евросоюз намерен отстаивать итоговое заявление саммита G7.

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