Несмотря на решение Трампа, Евросоюз намерен отстаивать итоговое заявление саммита G7

В разговоре с Трампом я подчеркнул, что американские тарифы угрожают навредить промышленности и рабочим по обе стороны границы. Я готов сотрудничать с президентом для того, чтобы быстро разрешить этот спор. Но, как я уже не раз говорил, я всегда буду защищать канадских работников и канадские интересы".