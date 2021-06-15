Число заболевших COVID-19 в мире превысило 177 миллионов. Несмотря на успехи вакцинации, коронавирус пока не сдает позиций. Из-за распространения индийского штамма, в Великобритании снятие ограничений отложили до 19 июля. Такое решение грозит отменой десятков тысяч свадеб по стране. Пабы, бары и рестораны потеряют около 3 миллиардов фунтов. Возмущенные граждане вышли на акцию протеста к офису премьера.

Совет Европы меж тем окончательно утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри Евросоюза для обладателей COVID-сертификатов европейского образца.

Обнадеживающие новости приходят и из Индии. Заболеваемость COVID-19 в стране упала до двухмесячного минимума. Власти штатов решили ограничения ослабить.

В Рио-де-Жанейро планируют провести пробный карнавал. Он пройдет в сентябре на острове Пакета. К этому времени всех жителей там планируется вакцинировать. Шоу станет репетицией главного бразильского карнавала, который в феврале пришлось отменить из-за пандемии.