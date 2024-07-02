Несоблюдения мер безопасности на корабле привело к трагическим последствиям

Спасатели Приморья уже несколько дней ищут тело пропавшего пассажира. Мужчина выпал с буксира, когда решил справить нужду за борт судна. Корабль направлялся в лесозаготовительный пункт для доставки рабочих. Когда буксир прибыл к месту назначения, экипаж обнаружил пропажу одного из пассажиров. Лишь камера наблюдения помогла пролить свет на таинственное исчезновение. В какой-то момент мужчина слишком сильно нагнулся и из-за волны, потеряв равновесие, упал за борт. А поскольку на палубе в этот момент никого не было, судно уплыло, оставив мужчину на произвол судьбы.