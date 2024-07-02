3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Несоблюдения мер безопасности на корабле привело к трагическим последствиям
Спасатели Приморья уже несколько дней ищут тело пропавшего пассажира. Мужчина выпал с буксира, когда решил справить нужду за борт судна. Корабль направлялся в лесозаготовительный пункт для доставки рабочих. Когда буксир прибыл к месту назначения, экипаж обнаружил пропажу одного из пассажиров. Лишь камера наблюдения помогла пролить свет на таинственное исчезновение. В какой-то момент мужчина слишком сильно нагнулся и из-за волны, потеряв равновесие, упал за борт. А поскольку на палубе в этот момент никого не было, судно уплыло, оставив мужчину на произвол судьбы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов