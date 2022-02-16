Несостоявшееся вторжение в Украину внезапно превратилось в "убывающую и неподтвержденную угрозу"

Западные средства массовой дезинформации сделали свое грязное дело. Несостоявшееся, но твердо обещанное вторжение в Украину внезапно превратилось в "убывающую и неподтвержденную угрозу". Газетные архивы подчищаются, тональность заявлений в британской и американской прессе начинает меняться. Войну хотя еще и не отменили, но уже не особенно на ней настаивают. Правда, что самое ужасное, страдают от этого прежде всего граждане страны-соседки.



За изменяющимся сознанием главредов газет, телеканалов, а заодно и рухнувшим авторитетом разведки США и Британии внимательно следил Олег Романов.Очередное неизбежное вторжение вновь совершенно неизбежно не случилось. Газета "Сан", которая гарантировала его своею многолетней репутацией поставщика самых сомнительных желтых новостей, подчистила электронный архив: как и обещал нам Оруэлл, человечество живет в мире с непредсказуемой историей, которую всегда можно изменить или подправить. Вторжение 16 февраля было вторым твердо обещанным человечеству. В прошлый раз таковое должно было гарантированно случиться на католическое рождество. Си-эн-эн, впрочем, не сдается: телеканал считает, что остановил путинские полчища фельдмаршал Распутица, однако, зима еще не закончилась, и русские могут дождаться-таки помощи от генерала Мороза.







Западная пропаганда войны

Лидеры коллективного Запада накал алармистской риторики пока либо не снизили, либо снизили самую малость:

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Самая большая проблема несостоявшегося вторжения вот в чем: интервенцию Украина, может, и пережила бы, а вот бесконечное оной ожидание очень вряд ли. Страну покинуло практически все начальство, все магнаты, все рядовые граждане, кому хватало денег на билет: даже насчет президента Зеленского возникали подозрения, и он был вынужден публиковать в соцсетях видео в обнимку с женой.

Но если главнокомандующий родину не покинул, то остальные, похоже, эвакуировались едва ли не в полном составе: из первой сотни мультимиллионеров украинского Forbes остались в стране, по некоторым данным, лишь четверо. На заседание парламента 15 февраля собралась только половина депутатов - остальные, наверное, перебрались поближе к линии фронта встречать грудью бронеконных бурятов, но, так или иначе, в Киеве их отыскать оказалось невозможно.

Понемногу умирает авиасообщение: хотя правительство пообещало выделить 600 миллионов долларов на страховые полисы, национальный перевозчик отправил большую часть своих лайнеров на консервацию в Европу, отменили перелеты на Украину и из нее компании Норвегии и Финляндии, выжидают многие другие. То же происходит с морскими судами: перевозчики задерживают прибытие грузовых танкеров в украинские порты - и, похоже, отмена вторжения паралич морского сообщения не предотвратила.