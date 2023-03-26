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Неспокойная ночь выдалась в Тель-Авиве
Дубинки и водометы применила полиция в Тель-Авиве для разгона противников судебной реформы. Митингующих пыталась усмирить и конная полиция.
Факт
По данным организаторов акций протеста, накануне по всей стране на улицы вышли около 630 тысяч человек. Манифестанты перекрывали шоссе и вступали в стычки с полицией. Всего было задержано 28 человек. Это уже 12-я неделя протестов против судебной реформы. Законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения этого суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
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