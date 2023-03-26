ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Неспокойная ночь выдалась в Тель-Авиве

Дубинки и водометы применила полиция в Тель-Авиве для разгона противников судебной реформы. Митингующих пыталась усмирить и конная полиция.

По данным организаторов акций протеста, накануне по всей стране на улицы вышли около 630 тысяч человек. Манифестанты перекрывали шоссе и вступали в стычки с полицией. Всего было задержано 28 человек. Это уже 12-я неделя протестов против судебной реформы. Законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения этого суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все