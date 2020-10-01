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Неспокойная ситуация сохраняется в Нагорном Карабахе

Новый день приносит новые испытания. Вооруженные столкновения происходят по всей линии фронта. Сообщается, что в небе над Степанакертом армянские вооруженные силы сбили самолет и другую технику азербайджанцев. Баку тем временем заявил об уничтожении восьми систем залпового огня «Град».

Мировое сообщество призывает к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Представители стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ подтвердили призыв сопредседателей ко всем сторонам немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска пути устойчивого урегулирования конфликта.

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