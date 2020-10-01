Неспокойная ситуация сохраняется в Нагорном Карабахе

Новый день приносит новые испытания. Вооруженные столкновения происходят по всей линии фронта. Сообщается, что в небе над Степанакертом армянские вооруженные силы сбили самолет и другую технику азербайджанцев. Баку тем временем заявил об уничтожении восьми систем залпового огня «Град».



