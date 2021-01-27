Неспокойно и в Ливане. Вторую ночь подряд продолжаются беспорядки

На улицы Триполи вновь вышли недовольные карантинными ограничениями. Протестующие бросали камни в правительственные здания, заблокировали главную площадь и подожгли припаркованный автомобиль. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Военные вывели на улицы бронетехнику.

Кроме пандемии, страна испытывает экономические трудности: более половины населения по итогам прошлого года оказалось за чертой бедности, а уровень безработицы достиг 40 процентов.