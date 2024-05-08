Если ты как репортер работаешь либо в государственных СМИ, финансируемых за счет принудительных лицензионных отчислений, либо в крупных частных медиакомпаниях, то ты не можешь сам писать то, что хочешь, что чувствуешь. Есть определенные рекомендации. Грубо говоря, все знают, что в газетах Springer- Bild, Die Welt - не напечатают статьи, крайне критические по отношению к Израилю. У них там нет никаких шансов, потому что нужно подписать заявление о том, что ты произраильский, что ты не будешь ставить под сомнение существование Государства Израиль или израильскую точку зрения и т.д.

Удо Ульфкотте, немецкий журналист и писатель