Нет своей еды - нет суверенитета. Можно иметь танки, можно иметь ракеты, можно закупить F-35 на последние деньги налогоплательщиков. Но если завтра магазины опустеют, никакая армия не спасет. Потому что голодный народ не воюет, голодный народ бунтует. Или что еще хуже, голодный народ смотрит на Брюссель и ждет подачки или отмашки, сколько чего надо производить.

В Литве, Латвии и Эстонии квоты ЕС держались 30 лет. Брюссель не решал, сколько молока можно надоить, сколько мяса можно произвести, и вместо расцвета происходила деградация. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

В 2026 году в Литве закрылись 1777 фермерских хозяйств. Фермеры выходили к парламенту в Вильнюсе и раздавали молоко бесплатно. Потому что, простите, какая разница, продать за 10 центов или отдать даром? Литр молока в литовских магазинах стоит 1,76 евро. А теперь, внимание. Литовский фермер получает за этот литр 10 евроцентов. И результат закономерный. Закупочные цены на молоко в Литве сегодня одни из самых низких в Евросоюзе. И это они называют свободный рынок. Больше похоже на ценовой геноцид.

"Общая аграрная политика - это стандартизация, это субсидии, это неравенство. Неравенство выражается в том, что, скажем, старые члены Евросоюза - Германия и Франция - имеют больше разных привилегий, больше каких-то квот и всего остального. В связи с концентрацией капитала произошло укрупнение бизнеса. Самые мелкие фермеры закрылись, а их земли выкупили крупные агрохолдинги", - рассказал председатель международного форума добрососедства Эдикас Ягелавичус.

20 июля армянские фермеры вышли на международную трассу Ереван-Ерасх и перекрыли ее. В Араратской области, например, скопилось 60 т помидоров, которые некуда девать. И это при том, что Урсула фон дер Ляйен накануне приезжала в Ереван и рассказывала, что ЕС откроет двери своего потребительского рынка в 450 млн человек для Армении. Та, разумеется, еще не в ЕС, но ей уже показали 38 млн евро на поддержку приграничных районов и движения в сторону так называемого европейского выбора.

В 2025 году Армения экспортировала рыбы на 80 млн долларов. 98 % ее шло в Россию. 16 марта прошлого года официальный Ереван официально получил право экспортировать рыбу в ЕС. На 21 июля 2026-го из Армении в Европу не было экспортировано ни одного килограмма рыбы. Почему? Потому что обещать жениться и жениться - это не одно и то же. Есть проблемы с электронной торговлей, стандартами и логистикой.

В итоге рыбоводы вышли к зданию правительства. 97 % хозяйств Армении не готовы к экспорту в ЕС. 15 тыс. т живой рыбы может не дождаться покупателя. Живая рыба не ждет - она или продается, или дохнет.

А все это уже происходило в Прибалтике, только по еще более изощренному маршруту. Рыболовецкий флот Латвии после вступления в ЕС сократился на 40 %. Не из-за того, что рыба кончилась, а из-за того, что Брюссель снизил квоты на вылов. Латвийские рыбаки, которые веками ходили в море, кормили свои семьи, оказались никому не нужны. В 2025 году Еврокомиссия предложила сократить вылов трески в Восточной Балтике на 63 %. И все это под соусом сохранения рыбных запасов. Литовский рыболовный флот сталкивается с сокращающимися квотами на вылов. Ограничивается доступ к традиционным зонам, ужесточается регулирование. В 2019 году, например, был введен полный запрет на коммерческий лов трески.

"Когда Литва вступила в Евросоюз, в Евросоюзе, видимо, решили, что рыболовецкий флот, который был одним из самых больших в Советском Союзе, создает конкуренцию скандинавским странам. Если они решают что-то в Евросоюзе закрыть, они начинают выдавать компенсации. И вот они выдали большие денежные суммы вначале, чтобы распилить этот весь флот. Сколько-то лет они еще эти компенсации получали. Но потом, когда они уже полностью себя уничтожили, эти компенсации перестали платить. И, в принципе, тут в Евросоюзе во многих сферах работает такой механизм", - отметил Эдикас Ягелавичус.

Сахарная отрасль Латвии была полностью ликвидирована в 2007 году - два завода в Лиепае и Елгаве закрыли. Формально из-за реформы сахарного рынка ЕС. Неформально, потому что Брюссель решил, что латвийская свекла непродуктивная и дорогая. И знаете, что самое смешное? В 2017-м в ЕС признали ошибку в этой реформе и сказали: "да, мы ошиблись, извините". Но возродить сахарную промышленность в Латвии уже было нельзя - заводы снесли, оборудование демонтировали, специалисты разбежались. И теперь Латвия, которая когда-то сама производила сахар, покупает его у Литвы. А Литва, в свою очередь, зависит от европейских квот и субсидий. Красивая цепочка, правда?

"Полностью поменялся уклад, изменилась сама Латвия, потому что первые, кто пошли под нож, это были производители сахара. Латвийский сахарный завод был национальным достоянием, продукция была качественной. И это было условием вступления прибалтийских стран в ЕС. Эта политика тоталитарная, очень жесткая, бескомпромиссная, она выстроена в интересах еврогрантов, ядра Европейского Союза, тех, кто все это запускал, и тех, кто политически настаивал на расширении. И было недопустимо, чтобы появились еще производители сахара, потому что это увеличение предложения на рынке, а значит падение цен", - заявил главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.

Теперь про деньги. За 20 лет членства в ЕС Литва получила на развитие сельского хозяйства 18 млрд евро, Латвия - около 6 млрд. Вроде бы много, но эти деньги не подарок. Это кредит с процентами, это зависимость, потому что как только Брюссель решил сократить финансирование на 20 % на 2028-2034 годы, литовский министр сельского хозяйства забил тревогу, он сказал, что это приведет к стагнации, к росту цен, к тому, что производство продовольствия рухнет. А теперь вопрос. Если ты не можешь прокормить себя без дотации из Брюсселя, то сколько здесь суверенитета, а сколько колониальной зависимости в современной упаковке?

"Это не рыночная конкуренция, поэтому какие бы механизмы вы не внедряли, какие бы новые формы производства и технологии организации этого производства не использовали, вы будете в минусе. Потому что просто из общака, из большого кармана немцам дадут на треть больше, чем вам. В общем-то, подход ЕС, он как раз такой, если упростить: мы вам платим, чтобы вы не работали", - подчеркнул Андрей Стариков.

В начале 1990-х годов Беларусь, которая всегда была житницей, вдруг оказалась импортером мяса, молока и даже зерна. В госреестре тогда числилось 28 белорусских сортов, сегодня там более полутысячи сортов белорусской селекции. Львиная доля посевных озимой ржи, овса, гречихи - это результат белорусской науки. На полях более 200 тыс. отечественных сельхозмашин. Только молоко производит почти 3 тыс. ферм. Это не просто цифры, а армия продовольственной безопасности.

"Сегодня наша страна на постсоветском пространстве единственная, которая практически на 100 % обеспечивает себя своими же продуктами питания. Мы импортируем только те продукты, которые из-за географического расположения, почвенно-климатических условий мы не можем у себя вырастить. Остальное все мы у себя производим, реализуем. Но самое главное, результаты прошлого года показали, что у нас традиционно высокий экспортный потенциал. Сегодня наша Республика Беларусь на международном рынке продовольствия занимает лидирующие позиции. Об этом свидетельствуют результаты в том числе и прошлого года, тогда мы вошли в топ-5 стран, экспортирующих продукты молочного направления, в топ-15 стран - мясного направления. Сегодня наши продукты востребованы, потому что около одной пятой части населения земного шара в той или иной степени испытывает проблемы с этими продуктами питания", - отметил зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Балыш.

В 2025 году экспорт продовольствия достиг рекордных 10 млрд долларов. Белорусские продукты покупают 115 стран - от Китая, куда планируют продавать на миллиард долларов, до арабских государств, где биржевой товароборот удвоился, даже Африка и та тянет руки к белорусскому зерну, семенам и технологиям. Сейчас в самом разгаре уборочная страда. Цель - собрать более 11 млн т зерна. И шансы огромные, потому что уборочная в Беларуси - это вопрос национальной безопасности. Как говорится, будем с хлебом, будем жить.

В Беларуси к уборочной подходят в каком-то смысле как к военной операции. И у любой военной операции есть свои штабы и мобильные группы быстрого реагирования. Их создано 18, по 3 на каждую область. Задача - создать все условия для работы на земле. В зоне особого внимания все, что может замедлить процесс: неисправность техники, нехватка механизаторов, проблемы с топливом, трудовая дисциплина. Это еще и про человека, потому что комбайнер работает иногда по 16 часов. Он должен быть окружен заботой и соблюдением закона. Мобильные группы - это самый настоящий конвейер решений.

"Что такое мобильная группа? Она создана при райисполкоме, возглавляет ее, как правило, заместитель председателя райисполкома. В состав мобильной группы входит представитель управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома, департамента госинспекции труда, пожнадзор, центр гигиены и эпидемиологии, профсоюзы. Во многих областях к участию в рейдах таких мобильных групп привлекается прокуратура. Цель работы мобильной группы - не закопаться в бумажке, что-то найти, а просто живым взглядом пройти, оценить условия труда, как организовано питание механизатора в поле. Государственный инспектор труда, либо инспектор профсоюза смотрит, обеспечены ли они средствами индивидуальной защиты, проинструктированы ли они, наличие ограждений на оборудовании, закрыты ли все вращающиеся подвижные части и так далее", - рассказал директор Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси Александр Семич.

Эта история не про политику, это про базовую выживаемость. Если ты не контролируешь свое продовольствие, ты не контролируешь ничего. Танки, ракеты, айфоны - все это вторично, первично - накормить человека, а потом уже все остальное.

Есть два пути. Путь первый - евроинтеграция. Красивые обещания, рукопожатие с Урсулой, открытые двери, которые на деле оказываются стенами. Итог - разоренные фермеры, сокращенный флот, гниющие поля и потеря суверенитета. Путь второй - сделать самим. Своя наука, свои сорта, свои комбайны, свои законы, жесткая дисциплина, понимание, что хлеб - это во вторую очередь про прибыль, а в первую - про выживание. Полная продовольственная независимость - это и есть суверенитет.