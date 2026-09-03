"Нет удушающего господства": чем ШОС отличается от западных альянсов

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Шанхайская организация сотрудничества отражает глубинные потребности стран-членов и строится на сотрудничестве, а не на искусственных конструкциях и внешнем давлении. Такое мнение высказал эксперт по международным отношениям Олег Кухальский в программе "Блиц с Павлом Лазовиком".

По его словам, устойчивость ШОС связана с тем, что организация возникла не как инструмент давления, а как пространство взаимодействия: "Когда эксперты пытаются оценить значимость ШОС и устойчивость этой организации как глобального института, речь идет о том, что этот институт отражает глубинные потребности стран-членов. Это не искусственный конструкт, как НАТО или Европейский союз".

"Давайте вспомним известную идею, связанную с тем, что НАТО должно держать Германию внутри, а Советский Союз за пределами организации. А здесь (в ШОС - прим. ред.) есть момент позитивного притяжения, основанного на сотрудничестве и взаимодействии. Это коренное отличие ШОС от большинства глобальных институтов", - отметил Олег Кухальский.

Он признал ключевую роль Китая, но подчеркнул иной стиль взаимодействия внутри организации.

quote Здесь Китай не работает так, как действуют американцы, например, в НАТО или ведущие страны ЕС в Европейском союзе. Нет удушающего господства одной страны. Есть уважительный диалог, отсутствие диктата, выход на взаимоприемлемое решение. Олег Кухальский

Сравнивая ШОС с ООН, Олег Кухальский указал на более компактный и связанный состав участников. "История с ООН достаточно сложная. Потому что большинство стран мира входят в ООН. Очень сложно реализовать общие подходы при таком большом количестве стран-членов. Страны, входящие в ШОС, - это Большая Евразия. У них есть масса пересекающихся интересов, различных финансовых, экономических и иных проектов. И это делает ШОС структурой, которая устремлена в будущее", - пояснил он.

По его оценке, изначальные задачи организации были шире, чем только борьба с угрозами безопасности. "Она создавалась на первом этапе как структура, которая должна противодействовать росту террористической угрозы, незаконной миграции и наркотрафику. Но на самом деле, глубинной целью стран-основательниц было формирование пространства, которое будет свободно от вмешательства стран Запада. Это некое пространство без подходов так называемого нового мирового порядка. И в этом ключевой момент Шанхайской организации сотрудничества", - подчеркнул эксперт.

Отличие от западных структур, по его мнению, заключается и в отказе от вмешательства во внутренние дела других государств. "ШОС, в отличие от западных структур, не ставит перед собой задачу вмешательства, не ставит под сомнение легитимность каких-то западных стран, Соединенных Штатов, ключевых стран Евросоюза. Мы же за короткий исторический период с момента распада Советского Союза видели неоднократные попытки Запада поставить под сомнение легитимность стран, которые в настоящий момент входят в ШОС. Мы помним вопросы, связанные с правами человека, в отношении Китая. Мы помним многочисленные попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Мы видим, что происходит южнее наших границ. Это результат политики Запада. ШОС и формирует некую рамку безопасности, которая нейтрализует такого рода действия. База - экономика и бесконфликтный подход. То есть мы готовы находить некие точки баланса с Западом, где будут учитываться не только интересы США и Евросоюза, но и наши", - заключил Олег Кухальский.