"Нет немецким танкам в Украине!" - под такими лозунгами в Европе проходят акции протестов против поставок танков Leopard Киеву. В Германии не первый день не утихают демонстрации. Сотни митингующих прошли накануне по улицам Нюрнберга с транспарантом "Мы - красная линия". Они били в барабаны и скандировали антивоенные лозунги.





Никакая война не должна проходить через Германию: ни в вопросе поставок оружия, ни с чем-либо еще, потому что в противном случае мы снова окажемся в ее центре, чего в конечном счете хочет только Америка.









У меня ужасное предчувствие, что если так будет продолжаться, мы сознательно втянем себя в третью мировую войну.