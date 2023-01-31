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"Нет немецким танкам в Украине!" - акции протестов проходят в Европе

"Нет немецким танкам в Украине!" - под такими лозунгами в Европе проходят акции протестов против поставок танков Leopard Киеву. В Германии не первый день не утихают демонстрации. Сотни митингующих прошли накануне по улицам Нюрнберга с транспарантом "Мы - красная линия". Они били в барабаны и скандировали антивоенные лозунги.


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Никакая война не должна проходить через Германию: ни в вопросе поставок оружия, ни с чем-либо еще, потому что в противном случае мы снова окажемся в ее центре, чего в конечном счете хочет только Америка.



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У меня ужасное предчувствие, что если так будет продолжаться, мы сознательно втянем себя в третью мировую войну.

В Австрии десятки активистов собрались у здания посольства Германии в Вене, чтобы выразить протест против поставок танков Leopard в Украину. По мнению митингующих, поставки приведут лишь к эскалации конфликта.

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