Нет света - нет хлеба! В Испании пекари отключили печи на 15 минут

Пекарни по всей Испании демонстративно отключили печи на 15 минут. Акция под лозунгом "Нет света - нет хлеба" - своего рода требование к власть имущим остановить бешеный рост цен на электроэнергию. А ведь ряду испанских пекарен пришлось остановить работу полностью. Производство не то что не приносит прибыль, даже не окупается.