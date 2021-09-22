Нет вакцины - нет работы: не утихают бунты строителей в Мельбурне

Уже пятый день в Мельбурне продолжаются протесты против санитарных ограничений и обязательной вакцинации. Очередная акция собрала не менее тысячи человек. Люди прошли по главным улицам и собрались в здании военного мемориала, где были заблокированы полицией. Стражи порядка не церемонятся. Протесты разгоняют с применением перцового газа, светошумовых гранат и дымовых шашек. Не жалеют и дубинок. Протестующих избивают - одному разбили лицо в кровь.