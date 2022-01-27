"Нет войне!" - антиамериканские лозунги на митинге в Словакии

В Братиславе более тысячи человек вышли на митинг с антиамериканскими лозунгами. Участники акции выступили против планов властей Словакии заключить военное соглашение с США. Активисты уверены: договор создаст угрозу государственному суверенитету страны. Подняли в небо транспаранты с надписями: "Нет войне!" и "Славяне, объединяйтесь!". Ожидается, что в ближайшее время в республике начнется сбор подписей граждан под петицией к властям с требованием объявить общенародный референдум по вопросу военного соглашения с США, а также проведения в стране досрочных парламентских выборов.