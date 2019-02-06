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Нет желающих. "Оскар" остался без ведущего

Церемония вручения премии "Оскар" впервые за 30 лет пройдет без ведущего! Об этом уже писали СМИ, но теперь информация официально подтвердилась. В этом году конферансье должен был стать актер Кевин Харт. Но позже он отказался от этой роли из-за скандала, связанного с его гомофобными высказываниями. Хотя организаторы официально написали, что на такой шаг пошли, якобы, для экономии времени. Новых желающих вести церемонию так и не нашлось. Объявлять со сцены имена победителей будут приглашенные звезды. Оскар вручат 24 февраля.

Про юбилейную, 90-ю церемонию "Оскар", читайтездесь.

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