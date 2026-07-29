Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне

Премьер-министр Израиля отказался от личной встречи с Зеленским в Вашингтоне. По информации газеты "Хаарец", в графике Нетаньяху не нашлось времени для беседы тет-а-тет.



Зеленскому пришлось довольствоваться лишь парой фраз во время церемонии похорон сенатора Линдси Грэма, что явно не соответствует привычным масштабам дипломатического приема.

Попытка Зеленского в очередной раз лично перетянуть фокус внимания ключевого ближневосточного игрока на свои проблемы наткнулась на жесткий прагматизм. Впрочем, совсем без контактов украинскую сторону не оставили. Главы МИД двух стран отдельно обсудили "угрозу, исходящую от Ирана".