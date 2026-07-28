Нетаньяху представит Трампу новые разведданные по Ирану

Премьер-министр Израиля на встрече с Президентом США, которая состоится 28 июля, намерен представить обновленные разведданные по Ирану.

По информации телеканала N-12, Тель-Авив якобы везет доказательства того, что Тегеран срочно восстанавливает военный потенциал и стремится к созданию ядерной бомбы. Главная цель Нетаньяху - убедить Белый дом в недостоверности заверений Ирана на переговорах и указать на модернизацию его ракетных систем, уточняют журналисты.

Премьер Израиля ранее заявил, что предстоящая встреча с Трампом станет для него уже восьмой, и отметил, что ни один другой мировой лидер не встречался с президентом США так часто.