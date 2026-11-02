Нетаньяху требует от Трампа нанести удар по Ирану

Между Вашингтоном и Тель-Авивом нарастают разногласия из-за нежелания Белого дома немедленно возвращаться к боевым действиям на Ближнем Востоке. Как сообщает Axios, Трамп провел жесткий телефонный разговор с Нетаньяху.

По данным издания, израильский премьер оказывает давление на американского лидера, требуя возобновить бомбардировки и нанести сокрушительный удар по Ирану сразу после ноябрьских выборов в Конгресс. Однако Трамп пока склоняется к тому, чтобы дать шанс дипломатии, что вызывает у Нетаньяху крайнее беспокойство.

Отмечается, что президент США действует по двум направлениям: продолжает подготовку к потенциальной кампании, но одновременно пытается оживить переговорный процесс, направив Тегерану официальные предложения через Катар.

Тем временем глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил продолжение непрямых консультаций. Дипломат подчеркнул, что Исламская Республика рассчитывает на рациональность Белого дома, но ее армия полностью готова к любому силовому сценарию урегулирования конфликта.