3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Неубедительные прогнозы ВТО
Прогноз роста мировой торговли в этом году Всемирная торговая организация улучшила до 8 %. И это после спада на 5,3 % в прошлом. Правда, пандемия продолжит снижать оптимистичные тенденции. И в следующем году рост торговли снова замедлится.
Креативный план Байдена за счет налогоплательщиков
Особенно рано радоваться американским корпорациям. Президент Джо Байден представил креативный восьмилетний план по развитию США. Он собирается потратить 2 триллиона долларов на оживление промышленности, инвестиции в науку и соцпрограммы. Сделают это за счет корпораций, для которых налоги повысятся до 28 %. Введут такую ставку и для бизнеса, который зарабатывает за рубежом. Эксперты не сомневаются, что впоследствии повысят налоги и для физических лиц. Словом, очередное падение доходов населения США и новый виток безработицы неизбежны.
Президент
Все
Президент Беларуси о парке имени 50-летия Великого Октября: Это народный парк
Лукашенко посетит реконструированный столичный стадион "Трактор"
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Политика
Все
Общество
Все
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В Беларуси приняли законопроект "Об изменении кодексов по вопросам образования". Что в нем нового?
В Беларуси более 65 % всегда голосуют на выборах - соцопрос
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП