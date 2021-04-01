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Неубедительные прогнозы ВТО

Прогноз роста мировой торговли в этом году Всемирная торговая организация улучшила до 8 %. И это после спада на 5,3 % в прошлом. Правда, пандемия продолжит снижать оптимистичные тенденции. И в следующем году рост торговли снова замедлится.

Креативный план Байдена за счет налогоплательщиков

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Особенно рано радоваться американским корпорациям. Президент Джо Байден представил креативный восьмилетний план по развитию США. Он собирается потратить 2 триллиона долларов на оживление промышленности, инвестиции в науку и соцпрограммы. Сделают это за счет корпораций, для которых налоги повысятся до 28 %. Введут такую ставку и для бизнеса, который зарабатывает за рубежом. Эксперты не сомневаются, что впоследствии повысят налоги и для физических лиц. Словом, очередное падение доходов населения США и новый виток безработицы неизбежны.

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