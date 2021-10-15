Неудачная попытка польских силовиков незаметно выгнать группу мигрантов в Беларусь

Польские силовики доставили большую группу беженцев к границе, но их попытка вытеснить людей в Беларусь потерпела неудачу. Всего на машинах привезли около 20 человек. Причем силовики заранее частично демонтировали заграждение, установленное на польской территории. Но белорусский пограничный наряд оперативно среагировал на ситуацию и прибыл на место, потому попытка незаметно выдавить очередную группу в Беларусь не удалась. Польские военные заставляли иностранцев незаконно пересечь границу, но вся группа продолжала оставаться на территории Польши и отказывалась идти через демонтированное заграждение. В результате польская сторона была вынуждена забрать всех беженцев. А факты подвоза польскими силовиками беженцев из глубины своей территории фиксируются ежедневно.