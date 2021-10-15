3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Неудачная попытка польских силовиков незаметно выгнать группу мигрантов в Беларусь
Польские силовики доставили большую группу беженцев к границе, но их попытка вытеснить людей в Беларусь потерпела неудачу. Всего на машинах привезли около 20 человек. Причем силовики заранее частично демонтировали заграждение, установленное на польской территории. Но белорусский пограничный наряд оперативно среагировал на ситуацию и прибыл на место, потому попытка незаметно выдавить очередную группу в Беларусь не удалась. Польские военные заставляли иностранцев незаконно пересечь границу, но вся группа продолжала оставаться на территории Польши и отказывалась идти через демонтированное заграждение. В результате польская сторона была вынуждена забрать всех беженцев. А факты подвоза польскими силовиками беженцев из глубины своей территории фиксируются ежедневно.
Бесчеловечные методы и способы вытеснения иностранцев, использование в отношении людей оружия и дубинок тщательно скрываются от общественности и тем более от европейских международных организаций. Доказательством безразличия Польши к судьбам беженцев является и тот факт, что ее власти постоянно заявляют о необходимости дополнительного финансирования со стороны ЕС борьбы с миграционным кризисом. Однако просят деньги не на помощь людям, находящимся в сложной ситуации, а на создание узаконенной системы нарушения прав человека.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов