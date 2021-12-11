Неудачный запуск управляемых ракет комплекса Javelin: их-то и поставили США Украине

Передовые технологии от США. Управляемая ракета комплекса Javelin, не пролетев и 100 метров, ударилась об землю, после под возгласы военных рикошетом взмыла в небо. Особо осторожные заметили - от неконтролируемого снаряда лучше бы поскорее убраться.

Неудивительно, что эти же "передовые" комплексы Америка поставила Украине. К слову, при испытании их при Владимире Зеленском пуск тоже оказался неудачным. Ну а пока расходуют ракеты осторожно - каждая стоит около 200 тысяч долларов.

