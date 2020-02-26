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Неудавшаяся атака на Пентагон

Подорвать автомобиль у здания Пентагона пытался мужчина в США. Подозреваемый - 19-летний юноша из штата Арканзас. Он намеревался поджечь кусок ткани, вставленный в бензобак машины на парковке у ведомства. Его вовремя заметили полицейские. Парня задержали - мотивы выясняются.

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