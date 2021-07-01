Неугодный генпрокурор покинул свой пост в Чехии

Генпрокурор Чехии, споривший с другими государственными деятелями из-за дела о взрывах во Врбетице, уходит в отставку. Причиной Павел Земан назвал давление со стороны других министров. Мол, политик не согласился с позицией премьер-министра Андрея Бабиша. Тот уверен, что за взрывами стоят иностранные спецслужбы. К тому же генпрокурор обращал внимание на то, что с правовой точки зрения дело нельзя рассматривать как теракт, так как случившееся не нанесло ущерб конституционному устройству или обороноспособности Чехии. После этого Земану стали грозить дисциплинарным взысканием и вспоминать его предполагаемые коррупционные схемы.