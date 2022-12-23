Неуклюжий скандал по поводу немецкого контингента в Литве

В Литве в связи с размещением немецкой армейской бригады бушуют сразу два скандала: внешне- и внутриполитический. Во-первых, посол Германии в предельно резкой форме заявил литовцам, что решение принято Берлином и не вильнюсским политикам здесь что-то менять. Во-вторых, литовский Науседа неуклюже встрял в этот диалог и указал главе собственного МИД на его место. Мол, не по рангу ему лезть со своими советами в договор о немецком контингенте в Литве. Конфликт обрел такую остроту, что вопрос об отправке дойчбригады завис. Зато в Литве начался правительственный скандал.